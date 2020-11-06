Роберто Манчини заразился коронавирусом
Наставник сборной Италии Роберто Манчини сдал положительный тест на коронавирус.
Как сообщает Итальянская федерация футбола, 55-летний тренер находится на карантине у себя дома. Отмечается, что заболевание протекает бессимптомно.
Напомним, что 11 ноября сборная Италии проведет товарищескую игру против Эстонии. 15 ноября сыграет с Польшей, а 18 ноября с Боснией и Герцеговиной в рамках Лиги Наций.
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