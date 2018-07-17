Роберто Мартинес анонсировал уход Азара из "Челси"

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Роберто Мартинес анонсировал уход Азара из "Челси"Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес анонсировал уход вингера лондонского "Челси" Эдена Азара из своего клуба.

"Игрокам нужны новые задачи и новые проекты. Возможно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы пути "Челси" и Эдена разошлись. Я был бы очень удивлен, если бы на сегодняшний день у "Челси" не было бы солидных предложений по нему", - цитирует наставника "красных дьяволов" The Sun.

Напомним, "Челси" повесил ценник на Азара. | soccernews.ru

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