Роберто Мартинес анонсировал уход Азара из "Челси"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес анонсировал уход вингера лондонского "Челси" Эдена Азара из своего клуба.

"Игрокам нужны новые задачи и новые проекты. Возможно, сейчас самое подходящее время для того, чтобы пути "Челси" и Эдена разошлись. Я был бы очень удивлен, если бы на сегодняшний день у "Челси" не было бы солидных предложений по нему", - цитирует наставника "красных дьяволов" The Sun.

Напомним, "Челси" повесил ценник на Азара. | soccernews.ru