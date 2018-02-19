Роберто Мартинес назвал лучший зимний трансфер

Теги роберто мартинесбельгиямиши батшуайичелсиборуссия дортмунд

Роберто Мартинес назвал лучший зимний трансфер

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал переход нападающего Миши Батшуайи из "Челси" в дортмундскую "Боруссию" лучшей сделкой в минувшее трансферное окно.

"Это лучший зимний трансфер в Европе. Видно, что Батшуайи обрёл свободу. Он забивает с закрытыми глазами" - сказал Мартинес.

Отметим, что после перехода в "Боруссию" 24-летний Батшуайи забил 5 голов в 4 матчах.

Не пропустите: "Челси" готов продать "Боруссии" Батшуайи при одном условии. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов