Роберто Мартинес назвал лучший зимний трансфер

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал переход нападающего Миши Батшуайи из "Челси" в дортмундскую "Боруссию" лучшей сделкой в минувшее трансферное окно.

"Это лучший зимний трансфер в Европе. Видно, что Батшуайи обрёл свободу. Он забивает с закрытыми глазами" - сказал Мартинес.

Отметим, что после перехода в "Боруссию" 24-летний Батшуайи забил 5 голов в 4 матчах.

Не пропустите: "Челси" готов продать "Боруссии" Батшуайи при одном условии. | http://soccernews.ru