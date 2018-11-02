Роберто Мартинес неожиданно отреагировал на вопрос о возможности возглавить "Реал"

Теги реал мадридбельгияроберто мартинес

Роберто Мартинес неожиданно отреагировал на вопрос о возможности возглавить "Реал"

Мадридский "Реал" определил наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса в качестве приоритетного кандидата на пост главного тренера команды.

Но пока непонятно, насколько данная информация воодушевила рулевого "красных дьяволов", ведь на вопрос, касающийся этих слухов, он ответил крайне противоречиво.

"Мы не будем терять на это время" - коротко прокомментировал спекуляции в прессе 45-летний специалист.

Напомним, что Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда стала бронзовым призёром ЧМ-2018.

Не пропустите: Директор "Реала" отверг обвинения в проявлении неуважения к Лопетеги. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

"Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 10 21
2 Алавес 10 20
3 Севилья 10 19
4 Атлетико Мадрид 10 19
5 Эспаньол 10 18
6 Реал Вальядолид 10 16
7 Леванте 10 16
8 Хетафе 10 15
9 Реал Мадрид 10 14
10 Сельта Виго 10 13
11 Жирона 10 13
12 Реал Сосьедад 10 12
13 Бетис 10 12
14 Валенсия 10 11
15 Эйбар 10 11
16 Атлетик Бильбао 10 10
17 Вильярреал 10 9
18 Леганес 10 8
19 Райо Вальекано 10 6
20 Уэска 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов