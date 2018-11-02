Роберто Мартинес неожиданно отреагировал на вопрос о возможности возглавить "Реал"

Мадридский "Реал" определил наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса в качестве приоритетного кандидата на пост главного тренера команды.

Но пока непонятно, насколько данная информация воодушевила рулевого "красных дьяволов", ведь на вопрос, касающийся этих слухов, он ответил крайне противоречиво.

"Мы не будем терять на это время" - коротко прокомментировал спекуляции в прессе 45-летний специалист.

Напомним, что Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством команда стала бронзовым призёром ЧМ-2018.

Не пропустите: Директор "Реала" отверг обвинения в проявлении неуважения к Лопетеги. | http://soccernews.ru