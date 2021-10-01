Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с "Барселоной"

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Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес опроверг информацию о контактах с "Барселоной" по поводу возможного сотрудничества.

"Нет абсолютно ничего. Я не слежу конкретно за "Барселоной". Однако в футболе не знаешь, что произойдёт завтра. Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что отработаю контракт со сборной Бельгии до конца, но я понимаю, что в процессе множество обстоятельств может повлиять на ситуацию", - цитирует Мартинеса Het Laatste Nieuws.

Напомним, что контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года. Испанский специалист возглавляет сборную Бельгии с августа 2016-го.

"Барса" ищет замену Рональду Куману, который находится на грани увольнения из-за провального старта сезона.

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