Роберто Мартинес отреагировал на слухи о переговорах с "Барселоной"
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес опроверг информацию о контактах с "Барселоной" по поводу возможного сотрудничества.
"Нет абсолютно ничего. Я не слежу конкретно за "Барселоной". Однако в футболе не знаешь, что произойдёт завтра. Каждый день я просыпаюсь с мыслью, что отработаю контракт со сборной Бельгии до конца, но я понимаю, что в процессе множество обстоятельств может повлиять на ситуацию", - цитирует Мартинеса Het Laatste Nieuws.
Напомним, что контракт между сторонами рассчитан до июня 2022 года. Испанский специалист возглавляет сборную Бельгии с августа 2016-го.
"Барса" ищет замену Рональду Куману, который находится на грани увольнения из-за провального старта сезона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
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|35
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|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14