Роберто Мартинес продолжит работу в сборной Бельгии

Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт заявил, что полностью поддерживает главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса.

"Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, однако нет причин менять тренерский штаб.

Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, так как в нашей ассоциации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки", – сказал функционер.

Напомним, что сборная Бельгии вылетела с Евро-2020 после поражения от сборной Италии в четвертьфинале турнира.

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