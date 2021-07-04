Роберто Мартинес продолжит работу в сборной Бельгии
Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен
Глава Королевской бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт заявил, что полностью поддерживает главного тренера национальной команды Роберто Мартинеса.
"Завтра мы начнем подготовку к осенним матчам. Роберто Мартинес с нами. Официального заявления не будет, однако нет причин менять тренерский штаб.
Также у меня нет ощущения, что Мартинес подаст в отставку. Какой-то отдельной оценки не будет, так как в нашей ассоциации, как и в любой хорошо функционирующей компании, есть культура постоянной оценки", – сказал функционер.
Напомним, что сборная Бельгии вылетела с Евро-2020 после поражения от сборной Италии в четвертьфинале турнира.
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