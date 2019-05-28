Роберто Мартинес прокомментировал слухи об интересе "Барселоны"

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался об интересе со стороны "Барселоны".

"Я никогда не соглашусь возглавить клуб, предварительно не обсудив это с Бартом Верхаге и Мехди Байатом", - цитирует Мартинеса Diario Sport.

Отметим, что Верхаге и Байат занимают посты президента и вице-президента Федерации футбола Бельгии.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. На ЧМ-2018 бельгийская команда завоевала бронзовые медали.

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