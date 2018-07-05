Роберто Мартинес: "Работа со сборной Испании? Будущее никому не известно"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал информацию о своей возможной работе с национальной командой Испании.

" Могу ли возглавить сборную Испании? Это не подходящий вопрос для этого времени. Единственное, что меня интересует, - это матч против Бразилии. Будущее никому не известно ", - приводит слова наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, Мартинес поделился ожиданиями от предстоящего матча против сборной Бразилии. | soccernews.ru