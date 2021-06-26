Роберто Мартинес рассказал о состоянии сборной Бельгии перед матчем против Португалии

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Роберто Мартинес рассказал о состоянии сборной Бельгии перед матчем против ПортугалииФото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился информацией о состоянии команды перед матчем 1/8 финала Евро-2020.

"У нас действительно хорошая динамика. Я чувствую, что Кевин Де Брейне находится в отличной физической форме для участия в этой игре. Те же самые слова я могу сказать и об Акселе Витселе и Эдене Азаре. У Кевина будет важная роль. Он не из тех футболистов, которые привязаны к одной позиции.

Я рад, что во время группового этапа мы заработали девять очков и вывели всех футболистов на пик формы. Все мои подопечные отправились в Севилью готовыми на 100%. В матче с Португалией нам предстоит проявить терпение против действительно качественно выстроенной оборонительной команды. 

Мы уважаем Криштиану Роналду, однако в этой игре на первые роли выйдут именно командные действия, а не индивидуальные. И мы не будем концентрировать все внимание на нем", — цитирует испанца Apnews.

Бельгия сыграет с Португалией 27 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Севилья.

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