Роберто Мартинес рассказал о состоянии сборной Бельгии перед матчем против Португалии
Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился информацией о состоянии команды перед матчем 1/8 финала Евро-2020.
"У нас действительно хорошая динамика. Я чувствую, что Кевин Де Брейне находится в отличной физической форме для участия в этой игре. Те же самые слова я могу сказать и об Акселе Витселе и Эдене Азаре. У Кевина будет важная роль. Он не из тех футболистов, которые привязаны к одной позиции.
Я рад, что во время группового этапа мы заработали девять очков и вывели всех футболистов на пик формы. Все мои подопечные отправились в Севилью готовыми на 100%. В матче с Португалией нам предстоит проявить терпение против действительно качественно выстроенной оборонительной команды.
Мы уважаем Криштиану Роналду, однако в этой игре на первые роли выйдут именно командные действия, а не индивидуальные. И мы не будем концентрировать все внимание на нем", — цитирует испанца Apnews.
Бельгия сыграет с Португалией 27 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Севилья.
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