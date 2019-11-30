Роберто Мартинес: "Россия умеет меняться, вспомните их на Чемпионате Мира"

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о сборной России.

Напомним, что Бельгия и Россия снова сыграют между собой только теперь в рамках групповой стадии Евро-2020.

"Россия умеет меняться. Против нас в отборочном раунде они сыграли два совершенно разных матча, во второй игре россияне показали атакующий футбол. Однако вспомните, какой Россия была на мундиале, например, в игре против Испании. Уверен, что игра России на Евро будет отличаться от той, что была в отборочном раунде", - заявил Мартинес.

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