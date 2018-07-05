Роберто Мартинес: "С Бразилией будем играть в атакующий футбол"

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Роберто Мартинес: "С Бразилией будем играть в атакующий футбол"Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Бразилии.

"Мы не можем изменить то, кем мы являемся, а мы - атакующая команда. Бразилия и наша сборная призваны забивать голы и добиваться побед. Бразилия будет искать мяч, но ключом к победе будет то, как каждый из соперников сумеет распорядиться мячом.

Бразилия является одной из главных фаворитов этого турнира, поэтому нам уготована новая роль. Этот матч - мечта для игроков, они рождаются для такого типа игр. Мы хотим продолжить свои выступления на турнире", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, защитник сборной Бельгии опасается противостояния с Неймаром. | soccernews.ru

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