Роберто Мартинес: "С Бразилией будем играть в атакующий футбол"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Бразилии.

" Мы не можем изменить то, кем мы являемся, а мы - атакующая команда. Бразилия и наша сборная призваны забивать голы и добиваться побед. Бразилия будет искать мяч, но ключом к победе будет то, как каждый из соперников сумеет распорядиться мячом .

Бразилия является одной из главных фаворитов этого турнира, поэтому нам уготована новая роль. Этот матч - мечта для игроков, они рождаются для такого типа игр. Мы хотим продолжить свои выступления на турнире ", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, защитник сборной Бельгии опасается противостояния с Неймаром. | soccernews.ru