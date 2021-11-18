Роберто Мартинес высказался о ситуации Азара в "Реале"

Теги эден азарреал мадридроберто мартинесбельгия

Роберто Мартинес высказался о ситуации Азара в "Реале"Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о состоянии бельгийского вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.

"С медицинской точки зрения, у Эдена Азара сейчас лучший момент со времен перехода в "Реал", но ему грустно. 

Эден – лидер, но он находится в очень сложной ситуации", – сказал испанский специалист.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Азар сыграл в 10 матчах, в которых отдал 1 ассист.

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