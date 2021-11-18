Роберто Мартинес высказался о ситуации Азара в "Реале"

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о состоянии бельгийского вингера мадридского "Реала" Эдена Азара.

"С медицинской точки зрения, у Эдена Азара сейчас лучший момент со времен перехода в "Реал", но ему грустно.

Эден – лидер, но он находится в очень сложной ситуации", – сказал испанский специалист.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Азар сыграл в 10 матчах, в которых отдал 1 ассист.

Также не пропустите: "Химки" вернут тренера, уволенного в конце октября. | http://soccernews.ru