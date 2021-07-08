Роберто Мартинес высказался о своем будущем в сборной Бельгии

Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мыслями насчет своего будущего в национальной команде.

"Я первым выброшу полотенце, как только почувствую, что уже не могу дать команде то, что ей требуется.

Разочарование из-за поражения от Италии велико, но мы уже сосредоточены на квалификации ЧМ-2022 и Лиге наций.

Я уйду только в том случае, если буду чувствовать, что больше ничего не могу дать команде. О моем будущем много говорят, делали это и до, и после, и во время Евро. Мне же о себе сложно говорить.

Важно создать лучшие условия для работы и развития футболистов. У этой группы полно энергии, проект все еще развивается. Команда готова идти дальше", – заявил испанец.

Напомним, что сборная Бельгии вылетела с Евро-2020 в четвертьфинале проиграв сборной Италии со счетом 1:2.

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