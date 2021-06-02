Роберто Мартинес высказался о травме Де Брюйне

Теги бельгиякевин де брюйнероберто мартинес

Роберто Мартинес высказался о травме Де БрюйнеФото: инстаграм Де Брюйне/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о травме хавбека "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне.

"Пока рано говорить, сыграет ли он в первом матче Евро. Я ожидаю, что он будет готов к Евро, но пока неизвестно, когда конкретно.

Витсель не сыграет в двух товарищеских матчах, про него ничего не могу сказать", – сказал Мартинес.

Напомним, что Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы после столкновения с защитником "Челси" Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов.

Россия и Бельгия сыграют 12 июня.

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