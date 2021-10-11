Роберто Мартинес высказался о возможном назначении в "Барселону"

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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал информацию о том, что он может возглавить "Барселону".

"Мне сложно говорить о слухах из прессы. На самом деле у меня не было никаких контактов с "Барселоной", поэтому комментировал нечего. Я уже пять лет возглавляю сборную Бельгии и по-прежнему сосредоточен на работе", — приводит слова Мартинеса Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" рассматривает кандидатуру Мартинеса в качестве возможной замены нынешнему наставнику Рональду Куману. Впрочем, некоторое время назад каталонский клуб отказался от варианта с Мартинесом.

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