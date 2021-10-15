Роберто Мартинес высказался об идее проведения чемпионатов мира каждые два года

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Роберто Мартинес высказался об идее проведения чемпионатов мира каждые два года

Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен 

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что он отрицательно относится к идее проведения чемпионатов мира каждые два года.

"Раньше достижением являлся тот факт, что футболист принял участие в трех или четырех чемпионатах мира. Поэтому я бы не хотел, чтобы потускнели рекорды таких игроков, как Пеле и Марадона. Это может произойти, если футболисты смогут играть на чемпионатах мира в два раза чаще", - приводит слова Мартинеса The Mirror.

Напомним, что идею об изменении сроков проведения чемпионата мира продвигает президент ФИФА Джанни Инфантино.

Не пропустите: Роберто Мартинес высказался о возможном назначении в "Барселону". | http://soccernews.ru
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