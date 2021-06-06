Роберто Мартинес высказался об игре Ромелу Лукаку

Фото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о нападающем национальной команды и "Интера" Ромелу Лукаку.

"Ромелу уже не тот игрок, каким был три года назад. Играть против него стало сложнее. Сейчас он создает больше пространства для партнеров по команде, в сборной мы тоже должны это использовать", — приводит слова Мартинеса Football Italia.

Напомним, что Лукаку перешел в "Интер" из "Манчестер Юнайтед" в 2019 году. В прошедшем сезоне 28-летний бельгиец сыграл за команду 44 матча во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 11 голевых передач.

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