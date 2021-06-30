Роберто Мартинес высказался перед игрой с Италией

Теги чемпионат европыиталиябельгияроберто мартинес

Роберто Мартинес высказался перед игрой с ИталиейФото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы против сборной Италии.

"Италия будет атаковать с самой первой секунды. Она будет играть динамично и целеустремленно. Однако каждый наш игрок знает свою задачу на поле. Хотя в матче с Португалией мы могли бы показать и более последовательный футбол. Впрочем, на этой стадии турнира обычно не бывает настолько физически затратных, изматывающих матчей. К счастью, у нас есть достаточное количество дней, чтобы восстановиться и подготовиться к следующей игре.

Италия не проигрывает уже 31 матч. И не проиграют, если им будет противостоять не очень хорошо подготовленная команда. Перед игрой со сборной Португалии мы постоянно спрашивали себя, сможем ли победить действующего обладателя титула и победителя Лиги наций. Мы сумели. Теперь же задаемся вопросом, как обыграть такую талантливую и прекрасно организованную команду, как сборная Италии", — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Бельгия сыграет со сборной Италии 2 июля. Место проведения - Мюнхен.

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