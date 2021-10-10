Роберто Мартинес высказался перед матчем против сборной Италии

Фото: инстаграм сборной Бельгии/Автор неизвестен

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от игры против команды Италии в матче за третье место в финальном турнире Лиге наций, который пройдет сегодня в Турине.

"Мы были разочарованы в четверг после полуфинала с Францией и немного на следующий день. Но у нас было время проанализировать это поражение. Матчем против Италии мы начинаем новый цикл.

Лукаку и Эдена Азара больше нет с нами. Фоке, повредивший икроножную мышцу в четверг на разминке, тоже вернулся в свой клуб. Но я не собираюсь делать замену ради замены. Если молодые игроки будут готовы, они получат свой шанс, как Доку против Италии на Евро. Главное, чтобы все были на сто процентов готовы.

Конечно, игроки знают, что Бельгия больше не лидер рейтинга ФИФА. В течение трех лет, каждый раз приезжая на базу сборной, они знали, что им нужно делать все возможное, чтобы сохранить это место. Сейчас мы хотим воспользоваться этой уникальной возможностью и сразиться с чемпионами Европы, чтобы вновь проверить свои способности. Против Франции мы показали, на что способны", – сказал испанский специалист.

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