Роберто Мартинес заявил, что Лукаку должен покинуть "Манчестер Юнайтед"

1 Теги роберто мартинесромелу лукакуманчестер юнайтед

Роберто Мартинес заявил, что Лукаку должен покинуть "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку нужно этим летом покинуть команду. Об этом сообщает HLN.

"Всем понятно, что Лукаку должен уйти из "Манчестер Юнайтед", это пошло бы на пользу для обеих сторон. На данный момент важно, чтобы Ромелу нашел подходящий клуб", - сказал Мартинес.

Ранее сообщалось, что в 26-летнем бельгийце заинтересован "Интер".

Футболист перешел в "МЮ" из "Эвертона" в 2017 году. В минувшем сезоне он участвовал в 32 матчах в АПЛ, отметившись 12 голами и 1 ассистом.

А еще: Новый рейтинг ФИФА: Россия поднялась на 43-е место, Бельгия сохранила лидерство| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Подозрительный тренер какой-то.То Азара сватает,то Лукаку.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алессандро Неста возглавил "Фрозиноне"

Алессандро Неста возглавил "Фрозиноне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов