Роберто Мартинес заявил, что Лукаку должен покинуть "Манчестер Юнайтед"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что форварду "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку нужно этим летом покинуть команду. Об этом сообщает HLN.
"Всем понятно, что Лукаку должен уйти из "Манчестер Юнайтед", это пошло бы на пользу для обеих сторон. На данный момент важно, чтобы Ромелу нашел подходящий клуб", - сказал Мартинес.
Ранее сообщалось, что в 26-летнем бельгийце заинтересован "Интер".
Футболист перешел в "МЮ" из "Эвертона" в 2017 году. В минувшем сезоне он участвовал в 32 матчах в АПЛ, отметившись 12 голами и 1 ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16