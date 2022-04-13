Роберто может остаться в "Барселоне"

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Роберто может остаться в "Барселоне"

Фото: твиттер Серхи Роберто/Автор неизвестен

"Барселона" возобновила переговоры о продлении контракта с защитником Серхи Роберто, сообщает Marca.

По сведениям источника, агент футболиста провел переговоры с руководством каталонского клуба. Сторонам не удалось достичь соглашения, но была достигнута договоренность о новых переговорах.

30-летний Роберто в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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