Роберто может остаться в "Барселоне"
Фото: твиттер Серхи Роберто/Автор неизвестен
"Барселона" возобновила переговоры о продлении контракта с защитником Серхи Роберто, сообщает Marca.
По сведениям источника, агент футболиста провел переговоры с руководством каталонского клуба. Сторонам не удалось достичь соглашения, но была достигнута договоренность о новых переговорах.
30-летний Роберто в нынешнем сезоне провел за "Барселону" 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|М
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|2
|Барселона
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
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|Осасуна
|20
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|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
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|20
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|Эспаньол
|20
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