Роберто продлит контракт с "Барселоной" с понижением оклада

Фото: инстаграм Роберто/Автор неизвестен

Испанский хавбек Серджи Роберто готов пойти на понижение зарплаты ради продления контракт с "Барселоной", сообщает Sport.es.

Напомним, что нынешний контракт футболиста заканчивается в июне 2022 года.

Полузащитник согласился на снижение зарплаты в каталонской команде.

Переговоры о новом договоре уже запланированы – ожидается, что новое соглашение будет подписано до конца месяца, а рассчитано оно будет до июня 2024 года.

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