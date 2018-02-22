Роберто: "ПСЖ может пройти "Реал" в Лиге Чемпионов"



Полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто считает, что ПСЖ способен добиться победы над "Реалом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"В прошлом году нам удалось отыграться после гораздо более крупного поражения в первом матче. Так что камбэк всегда возможен. Я думаю, что ПСЖ может пройти "Реал", - приводит слова Роберто Marca.

Напомним, что в первой встрече ПСЖ уступил "Реалу" со счетом 1:3. Ответный матч пройдет в Париже 6 марта.

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