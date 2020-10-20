Роберто Сольдадо заразился коронавирусом

Нападающий "Гранады" Роберто Сольдадо сдал положительный тест на коронавирус.

Сообщается, что у 35-летнего футболиста нет симптомов заболевания, но он всё равно находится под наблюдением врачей.

В текущем сезоне Сольдадо забил 2 гола в 7 матчах.

Форвард из-за COVID-19, скорее всего, пропустит четыре игры - против ПСВ и ПАОКа в Лиге Евролы, а также с "Хетафе" и "Леванте" в Примере.

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