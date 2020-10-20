Роберто Сольдадо заразился коронавирусом

Теги гранадароберто сольдадокоронавирус

Роберто Сольдадо заразился коронавирусом

Нападающий "Гранады" Роберто Сольдадо сдал положительный тест на коронавирус.

Сообщается, что у 35-летнего футболиста нет симптомов заболевания, но он всё равно находится под наблюдением врачей.

В текущем сезоне Сольдадо забил 2 гола в 7 матчах.

Форвард из-за COVID-19, скорее всего, пропустит четыре игры - против ПСВ и  ПАОКа в Лиге Евролы, а также с "Хетафе" и "Леванте" в Примере.

Не пропустите: Защитник "Милана" вылечился от коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"

Миранчук включён в заявку "Аталанты" на матч Лиги Чемпионов с "Мидтъюлландом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов