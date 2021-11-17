Робертсон может пропустить несколько матчей из-за травмы

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Робертсон может пропустить несколько матчей из-за травмыФото: инстаграм Робертсона/Автор неизвестен

Шотландский защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон травмировался, сообщает The Times.

По информации источника, участие левого защитника в играх против "Арсенала" и "Порту" сейчас под вопросом.

Отмечается, что в "Ливерпуле" не видят большой угрозы в этой травме, однако какое-то время Робертсон пропустит.

В нынешнем сезоне Робертсон сыграл 12 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых отдал 2 голевые передачи.

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