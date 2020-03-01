Робертсон назвал причину провала "Ливерпуля" в матче с "Уотфордом"

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Робертсон назвал причину провала "Ливерпуля" в матче с "Уотфордом"
Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон поделился мнением о поражении команды от "Уотфорда" (0:3) в матче 28-го тура чемпионата Англии.

"Мы дольше входили в игру, чем соперник. Мы создали несколько неплохих моментов, но этого оказалось мало. Болельщики не ждали от нас такой игры, поэтому мы вынуждены принести извинения. Впрочем, все по-прежнему в наших руках.

До этого матча нас сезон был фантастическим, но в игре с "Уотфордом" мы были не тем "Ливерпулем", к которому фанаты привыкли. Нам нужно вновь играть в свою игру. Тогда мы сможем добиться наших целей", - приводит слова Робертсона Sky Sports.

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