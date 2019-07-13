Робертсон перенёс операцию из-за попадания инфекции в руку
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон вынужденно прервал подготовку к новому сезону, сообщает официальный сайт клуба.
Шотландскому фулбеку потребовалась срочная операция на руке из-за попавшей в неё инфекции.
Впрочем, уже на следующей неделе 25-летний футболист должен быть доступен для тренерского штаба.
В прошлом сезоне Робертсон сыграл за "Ливерпуль" 48 матчей и сделал 13 ассистов.
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|Вулверхэмптон
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