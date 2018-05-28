Робертсон прокомментировал эпизод с травмой Салаха

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал эпизод с травмой своего партнёра по команде Мохамеда Салаха в финале Лиги Чемпионов.

"Полагаю, всё дело в том, как Салах приземлился. Ему не повезло. Но Рамос довольно умный парень, не так ли? Надеюсь, он вернётся ещё более сильным и сможет сыграть на Чемпионате Мира. Салах провёл потрясающий сезон и закончить его подобным образом было очень обидно" - приводит слова Робертсона Daily Express.

Напомним, что, по предварительным данным, Салах выбыл на несколько недель и должен вернуться в строй к старту ЧМ-2018.

Не пропустите: Сёмин встал на защиту Серхио Рамоса. | http://soccernews.ru