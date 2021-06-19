Робертсон прокомментировал ничью с Англией

Фото: инстаграм Робертсона/Автор неизвестен

Футболист сборной Шотландии и "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал ничейный результат матча против Англии на Евро-2020.

"Мы имели шикарные моменты. Иногда мы великолепно контролировали мяч. Мы их расстроили, а в другой раз могли бы добиться лучшего результата.

Ничья сохранила нас в игре, важно сохранять это чувство", – сказал Робертсон.

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