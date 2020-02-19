Робертсон прокомментировал поражение "Ливерпуля" в матче с "Атлетико"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон прокомментировал поражение своей команды в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико". Об этом сообщает BT Sport.

Отметим, что первый гол в этой встрече был набит на 4-й минуте.

"Мы подарили им лучшее начало матча из возможных. Получая энергию от фанатов, они забирались нам под кожу.

Мы показали отличную игру, но можем и лучше. Впереди второй матч, чтобы все исправить.

Они праздновали так, будто уже прошли дальше. Ну что ж, посмотрим", - сказал Робертсон.

Ответная встреча команд состоится 11 марта в Ливерпуле на "Энфилде". Начало - в 23:00 (мск).

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