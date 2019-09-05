Робертсон: "Россия просто добивается лучших результатов, чем Шотландия"

Защитник сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал предстоящую игру с Россией.

"Кларк смог вернуть нам веру в самих себя. Мы хотим победить и будем выкладываться на 200 процентов. Покажем, что шотландцы умеют играть в футбол.

Россия - очень сильная команда. Они отлично сыграли на мундиале. Превзошли все ожидания и прошли саму Испанию.

Россия просто добивается лучших результатов, чем Шотландия. Они фавориты в матче, однако мы будем сражаться за победу", - приводит слова Робертсона Sport24.

Поединок между Шотландией и Россией состоится завтра в 21:45 (мск).

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