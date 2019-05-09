Робертсон сможет принять участие в финале Лиги Чемпионов

Появились подробности травмы защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона.

Как сообщает The Telegraph, 25-летний шотландец успеет вернуться к финалу Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом", который запланирован на 1 июня. Напомним, что игрок травмировался в игре против "Барселоны" (4:0).

В этом сезоне Робертсон провел 46 матчей, в которых отметился 14 голевыми передачами.

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