Робертсон высказался о борьбе за победу в АПЛ

Фото: инстаграм Робертсона/Автор неизвестен

Шотландский футболист "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением о борьбе за победу в АПЛ в этом сезоне.

"Мы знаем, что права на ошибку почти нет – и они это тоже понимают. Нам нужно стараться побеждать и поддерживать обороты.

"Сити" играл раньше нас, мы знали, что они набрали важные три очка в матче с "Вулвз", и было важно продолжить давить на них. К счастью, нам это удалось.

Мы и "Сити" уже боролись за титул, а "Челси" с приходом Тухеля стал очень хорош. У них есть мысли о шансах на титул в этом сезоне", – сказал зщаитник.

После 16 туров чемпионата Англии в активе у "Манчестер Сити" 38 очков, у "Ливерпуля" – 37, а у "Челси" – 36.

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