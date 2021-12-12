Робертсон высказался о борьбе за победу в АПЛ
Фото: инстаграм Робертсона/Автор неизвестен
Шотландский футболист "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился мнением о борьбе за победу в АПЛ в этом сезоне.
"Мы знаем, что права на ошибку почти нет – и они это тоже понимают. Нам нужно стараться побеждать и поддерживать обороты.
"Сити" играл раньше нас, мы знали, что они набрали важные три очка в матче с "Вулвз", и было важно продолжить давить на них. К счастью, нам это удалось.
Мы и "Сити" уже боролись за титул, а "Челси" с приходом Тухеля стал очень хорош. У них есть мысли о шансах на титул в этом сезоне", – сказал зщаитник.
После 16 туров чемпионата Англии в активе у "Манчестер Сити" 38 очков, у "Ливерпуля" – 37, а у "Челси" – 36.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18