Робин Госенс может переехать в АПЛ

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Фланговый защитник "Аталанты" Робин Госенс может сменить свою клубную прописку, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, 26-летний немец входит в сферу интересов "Лестера". Отмечается, что сам футболист не против перейти в АПЛ, но только в том случае, если "лисы" смогут по итогам сезона попасть в зону Лиги Чемпионов.

В текущем сезоне защитник выходил на поле в составе клуба из Бергамо в 38 матчах во всех соревнованиях. В активе игрока забитых 10 голов и 8 результативных передач.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.