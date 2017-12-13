Робин Гуд или голодный хищник? "Ливерпуль" ждет в гости "Вест Бромвич"

"Ливерпуль" – "Вест Бромвич"

Стадион: "Энфилд Роуд" (Ливерпуль)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Пол Тирни

В рамках 17-го тура английской Премьер-Лиги какой-либо поединок выделить очень трудно, потому как каждая из топ-6 команд встретиться с коллективом из нижней части турнирной таблицы. В свою очередь, "Ливерпуль" на своем поле сойдется с одним из аутсайдеров текущей кампании "Вест Бромвичем". Но это, естественно, не повод расслабиться, потому что, как показывает практика, мерсисайдцы именно в поединках против таких оборонительных команд частенько страдают, теряя драгоценные очки. Действительно, "дрозды" в последнее время немало хлопот доставляют "красным", причем как у себя дома, так и на "Энфилде".

В последнее время напряженный график игр заставляет Юргена Клоппа ротировать состав и, надо признать, немецкий специалист успешно с этим справляется, ведь команда дает результат. Но вот после крайнего матча с "Эвертоном" Клопп был беспощадно раскритикован. Во-первых, потому что на этот раз не угадал со стартовым составом, а с некоторыми позициями особенно. Во-вторых, при счете 1:0 задолго до финального свистка снял с игры лучшего игрока "красных" этого сезона и в этом матче в частности Мохамеда Салаха. В итоге, "Ливерпуль" пропустил и поделил очки с принципиальным соперником. Во-многом, гол "ирисок" лежит на совести арбитра, поставившего сомнительный пенальти, но и просчет тренерского штаба "скаузеров" имеет место быть.

"Вест Бромвич" выпутывается как может. "Дрозды" после великолепного летнего отрезка, состоящего из трех подряд побед после этого просто перестали выигрывать. "Альбион" время от времени чередует победы и ничьи, при этом порой показывая весьма достойный футбол. Но побед все равно нет и при таких плачевных результатах в кресле главного тренера не способен был удержаться даже Тони Пьюлис. Сейчас "мешки" уже во главе с Аланом Пардью оббивают порог зоны вылета, а в прошлом туре команда потерпела очень болезненное поражения от еще более никудышного "Суонси". Интересные факты противостояния "Ливерпуля" и "Вест Бромвича":

"Ливерпуль" не проигрывает "Вест Брому" на протяжении последних восьми матчей в рамках АПЛ (4 победы и 4 ничьи), при этом проиграв трижды подряд до этого.

"Дрозды" непременно забивали в последних шести матчах на "Энфилде".

Беспроигрышная домашняя серия "Ливерпуля" насчитывает 14 поединков во всех соревнованиях.

Мохамед Салах может повторить успех Луиса Суареса и Даниэля Старриджа сезона 2013/2014, забив 20+ голов во всех соревнованиях еще до середины сезона.

Ориентировочные составы на игру:

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнольд, Клаван, Ловрен, Робертсон, Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино

Вест Бромвич: Фостер, Ньом, Хегази, Дж. Эванс, Гиббз, Крыховяк, Якоб, Ливермор, Макклин, Родригес, Рондон

Прогноз на матч "Ливерпуль" – "Вест Бромвич":

В предстоящем матче мало что будет зависеть от "Вест Брома". Результат будет исходить из того, с каким настроем подойдет "Ливерпуль" к этому противостоянию. Если же мерсисайдцы примеряют свою любимую маску Робин Гуда, то быть беде. А если злого и голодного хищника, как в игре со "Спартаком", то проблем с аутсайдером у ребят Клоппа не должно возникнуть. Как по мне, шансы стать спасителем у ливерпульцев куда большие, поэтому поставил бы на ничью или хотя бы на гол "дроздов".

Букмекеры категорически не согласны с такой точкой зрения, что можно определить из коэффициента на победу "мешков" – 13.0. В то время, как котировки на выигрыш "красных" мизерные – 1.2.

Богдан Архипенко

Также читайте! Отчет матча "Хаддерсфилд" - "Челси" | http://soccernews.ru