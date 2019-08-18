Робин ван Перси назвал причину ухода из "Арсенала"

Теги робин ван персиманчестер юнайтедарсенал лондон

Робин ван Перси назвал причину ухода из "Арсенала"

Экс-игрок "Арсенала" Робин ван Перси назвал причину ухода из лондонского клуба. Об этом сообщает Mirror.

Напомним, футболист выступал в стане "канониров" с 2004 по 2012 год.

"Наши отношения с "Арсеналом" можно сравнить с отношениями женатой пары. Мы с клубом были женаты 8 лет. Спустя это время жена от меня устала. "Арсенал" не предложил мне новый контракт. Это жизнь.

У меня было три предложения. Один вариант отпал, остались "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, после того, как футболист покинул "Арсенал", его новым клубом стал "Манчестер Юнайтед", с которым он выиграл чемпионат Англии (2012/13) и Суперкубок Англии.

А еще: Гвардиола: "VAR есть VAR, это нужно принять"| http://soccernews.ru
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