Робин ван Перси назвал величайших футболистов всех времен
Бывший игрок "Арсенала" и "МЮ" Робин ван Перси в твиттере написал, кто, по его мнению, являются величайшими футболистами в мире.
"Кройфф, Марадона, Зидан, Месси, Роналдо и Роналду", - сказал ван Перси.
За всю карьеру ва Перси выступал в "Арсенале", "Фейеноорде", "МЮ" и "Фенербахче".
Не пропустите: "Атлетико" и "Рома" интересуются Лингардом| http://soccernews.ru
главное
-
Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1
-
Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2"
-
Хавбек ЦСКА Сигурдссон сравнил исландский чемпионат и РПЛ
Лента новостей
-
Луис Адриано: "Если бы позвали ЦСКА или "Зенит", наверное, рассмотрел бы варианты"
-
Караваев прокомментировал назначении Слуцкого тренером "Рубина"
-
Шалимов заявил, что девять игроков "Ахмата" пропускают тренировки из-за простуды
-
Магнуссон рассказал об иерархии в ЦСКА
-
Неймар пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции
-
"Рубин" арендовал полузащитника "Ольборга" Абильдгора
-
Робин ван Перси назвал величайших футболистов всех времен
-
Караваев рассказал об адаптации в "Зените"
-
Мората может пропустить матч Лиги Чемпионов с "Ливерпулем"
-
Агент Кокорина о словах Ротенберга: "В "Сочи" Александр не собирается"
-
Умяров тренировался в общей группе "Спартака"
-
Караваев рассказал, какие сериалы смотрит на сборах
-
В РФС прокомментировали информацию о проблемах "Луча" с финансированием
-
"Милан" предложил Рангнику возглавить клуб и стать спортивным директором
-
1
Джикия назвал самого смешного игрока "Спартака"
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 1
-
Кокорин прокомментировал победу "Зенита-2"
-
Руководство "Спартака" посетило тренировку команды
-
"Атлетико" и "Рома" интересуются Лингардом
-
Григорян: "Меня поразила наглость Соболева. Он может далеко пойти"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18