Робин ван Перси назвал величайших футболистов всех времен

Бывший игрок "Арсенала" и "МЮ" Робин ван Перси в твиттере написал, кто, по его мнению, являются величайшими футболистами в мире.

"Кройфф, Марадона, Зидан, Месси, Роналдо и Роналду", - сказал ван Перси.

За всю карьеру ва Перси выступал в "Арсенале", "Фейеноорде", "МЮ" и "Фенербахче".

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