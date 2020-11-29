Робин ван Перси прокомментировал игру Кавани в матче с "Саутгемптоном"

"МЮ" в гостях совершил камбэк в матче против "Саутгемптона" (3:2). "Красные дьяволы" после 1-го тайма проигрывали - 0:2.

Сравнять счет и вывести команду вперед помог форвард Эдисон Кавани, оформивший дубль в этой встрече.

El Matador — Robin van Persie (@Persie_Official) November 29, 2020

В твиттере экс-игрок "МЮ" Робин ван Перси прокомментировал это достижение.

"Матадор!" - написал экс-футболист, добавив эмодзи лука со стрелой и пламени.

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