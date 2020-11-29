Робин ван Перси прокомментировал игру Кавани в матче с "Саутгемптоном"

Теги манчестер юнайтедробин ван персиэдинсон кавани

Робин ван Перси прокомментировал игру Кавани в матче с "Саутгемптоном"

"МЮ" в гостях совершил камбэк в матче против "Саутгемптона" (3:2). "Красные дьяволы" после 1-го тайма проигрывали - 0:2.

Сравнять счет и вывести команду вперед помог форвард Эдисон Кавани, оформивший дубль в этой встрече.

В твиттере экс-игрок "МЮ" Робин ван Перси прокомментировал это достижение.

"Матадор!" - написал экс-футболист, добавив эмодзи лука со стрелой и пламени.

А еще: Дубль Кавани принес "Манчестер Юнайтед" волевую победу над "Саутгемптоном"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя

Очередной защитник "Барселоны" травмировался. Лангле выбыл из строя

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов