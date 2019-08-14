Робин ван Перси рассказал о чувствах после перехода в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедробин ван перси

Робин ван Перси рассказал о чувствах после перехода в "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Арсенала" Робин ван Перси рассказал, как себя чувствовал в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Goal.com.

"Когда происходят такие перемены как переход из "Арсенала" в "МЮ" нужно лишь двигаться вперед.

Нужно жить с последствиями своих решений, справляться с ними как мужчина, а также относится к себе немного мягче, это моя жизнь.

У меня были предложения из Италии и Испании, но я не хотел этого", - сказал ван Перси.

Ван Перси в 2013 году стал чемпионом Англии с "МЮ".

А еще: В Иордании голкипер привез гол в свои ворота, выполнив удар в стиле ван Перси| http://soccernews.ru
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