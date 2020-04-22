Робин ван Перси рассказал, почему покинул "Арсенал"

Бывший форвард "Арсенала" Робин ван Перси рассказал, почему в 2012 году покинул лондонский клуб и перешел в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Goal.



"Мне не предложили нового контракта. Клянусь своими детьми, что я не лгу. Если кто-то докажет обратное - заплачу миллион евро. Руководство "Арсенала" само решило не продлевать со мной соглашения, так как у нас разные взгляды на будущее клуба. И я понял, что нужно двигаться дальше", - сказал ван Перси.

Напомним, ван Перси выступал за "канониров" с 2004 по 2012 год. Вместе с клубом он выиграл Кублок и Суперкубок Англии.



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