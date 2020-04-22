Робин ван Перси рассказал, почему покинул "Арсенал"
Бывший форвард "Арсенала" Робин ван Перси рассказал, почему в 2012 году покинул лондонский клуб и перешел в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Goal.
"Мне не предложили нового контракта. Клянусь своими детьми, что я не лгу. Если кто-то докажет обратное - заплачу миллион евро. Руководство "Арсенала" само решило не продлевать со мной соглашения, так как у нас разные взгляды на будущее клуба. И я понял, что нужно двигаться дальше", - сказал ван Перси.
Напомним, ван Перси выступал за "канониров" с 2004 по 2012 год. Вместе с клубом он выиграл Кублок и Суперкубок Англии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18