Робиньо: "Если "Реал" подпишет Неймара, он выиграет все трофеи"

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Робиньо: "Если "Реал" подпишет Неймара, он выиграет все трофеи"Вингер турецкого "Сивасспора" Робиньо высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

"Я не знаю большего о его будущем, нежели вы, журналисты. Это значит, что я ничего не знаю. Я просто хочу, чтобы он играл в футбол и был счастлив. Ему нет нужды сейчас хотеть чего-то большего. Но "Реал Мадрид" находится на вершине мира. Он может быть самыми лучшим клубом мира и без Неймара, но если "Реал" его подпишет, он выиграет все трофеи", - цитирует 34-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар скучает по Месси и Суаресу. | soccernews.ru

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