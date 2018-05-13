Робиньо: "Если "Реал" подпишет Неймара, он выиграет все трофеи"

Вингер турецкого "Сивасспора" Робиньо высказался о возможном переходе форварда ПСЖ Неймара в мадридский "Реал".

" Я не знаю большего о его будущем, нежели вы, журналисты. Это значит, что я ничего не знаю. Я просто хочу, чтобы он играл в футбол и был счастлив. Ему нет нужды сейчас хотеть чего-то большего. Но " Реал Мадрид" находится на вершине мира. Он может быть самыми лучшим клубом мира и без Неймара, но если "Реал" его подпишет, он выиграет все трофеи ", - цитирует 34-летнего бразильца El Mundo Deportivo.

Напомним, Неймар скучает по Месси и Суаресу. | soccernews.ru