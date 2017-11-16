Робиньо: "Манчестер Сити" не сумел купить Месси"



Бывший нападающий "Манчестер Сити" Робиньо заявил, что английский клуб пытался купить форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

"Я общался с владельцем клуба шейхом Мансуром. Он говорил мне, что хочет видеть в своей команде Кака и Месси. Кака едва не удалось купить, но на Месси финансов не хватило. Впрочем у шейха все равно были большие амбиции. Теперь они пригласили лучшего тренера мира Гвардиолу и "Манчестер Сити" сможет бороться с любым соперником", - приводит слова Робиньо The Daily Mail.

Напомним, что сумма отступных в контракте Месси составляет 250 миллионов евро.

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