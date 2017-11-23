Робиньо может получить девять лет тюрьмы за изнасилование

Нападающий "Атлетико Минейро" Робиньо признан виновным в изнасиловании и получил девятилетний срок, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист и еще пятеро мужчин надругались над 22-летней девушкой 22 января 2013 года в Милане.

Напомним, что тогда форвард выступал за "Милан".

Скорее всего, в ближайшее время 33-летний Робиньо подаст апелляцию.

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