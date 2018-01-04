Форвард "Атлетико Минейро" Робиньо может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fanatik.

По информации источника, представители 33-летнего бразильца предложили его услуги "Коньяспору".

Робиньо выступает за "Атлетико Минейро" с 2016 года, сыграл 106 матчей и забил 38 голов.

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