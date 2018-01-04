Робиньо может продолжить карьеру в Турции
Форвард "Атлетико Минейро" Робиньо может продолжить карьеру в Турции, сообщает Fanatik.
По информации источника, представители 33-летнего бразильца предложили его услуги "Коньяспору".
Робиньо выступает за "Атлетико Минейро" с 2016 года, сыграл 106 матчей и забил 38 голов.
Не пропустите: Ван Перси хочет расторгнуть контракт с "Фенербахче". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Снова Кубок, снова представитель Чемпионшипа: "Манчестер Юнайтед" принимает "Дерби Каунти"
-
Турнир прогнозов: анонс 28 тура
-
"Реал" добыл выездную победу над "Нумансией" в первой встрече 1/8 финала Кубка Испании
-
"Барселона" и "Сельта" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании победителя не выявили
-
"Барселона" планирует презентовать Коутиньо в понедельник
Лента новостей
-
"Роме" поступило предложение по Наингголану
-
Шесть футболистов "Арсенала" пропустят игру с "Ноттингем Форест"
-
Хави: "Тер Штеген сейчас - один из лучших вратарей в мире"
-
Виллаш-Боаш пожаловался на непоследовательность "Челси" в трансферных вопросах
-
Сарате возвращается в Аргентину
-
Стал известен следующий клуб Снейдера
-
Мексиканский клуб пытался купить одного из лидеров ПСВ
-
"Олимпиакос" уволил главного тренера, который вывел команду на вершину чемпионата Греции
-
"Реал" провёл 600-й матч в Кубке Испании
-
Пять игроков "Рубина" не прибыли на медосмотр
-
Баркли в шаге от перехода в "Челси"
-
ПСЖ сделал Роналду очень щедрое предложение
-
Таски - лучший распасовщик "Спартака" в этом сезоне
-
Наставник "Лилля": "Клуб работает над возвращением Эдера"
-
Ульрайх вернулся в строй
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется защитником "Селтика"
-
Уилшер отказал "Марселю"
-
"Сандерленд" близок к подписанию нападающего "Ливерпуля"
-
Мавропанос прокомментировал переход в "Арсенал"
-
Сон Хын Мин стал автором уникального достижения
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|16
|33
|2
|Фенербахче
|16
|32
|3
|Галатасарай
|16
|32
|4
|Бешикташ
|16
|30
|5
|Кайсериспор
|16
|30
|6
|Гёзтепе АС Измир
|16
|30
|7
|Трабзонспор
|16
|28
|8
|Бурсаспор
|16
|24
|9
|Сивасспор
|16
|23
|10
|Малатия Беледийеспор
|16
|19
|11
|Касимпаса
|16
|19
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|16
|19
|13
|Аланьяспор
|16
|18
|14
|Коньяспор
|16
|14
|15
|Османлыспор
|16
|14
|16
|Антальяспор
|16
|14
|17
|Генчлербирлиги
|16
|13
|18
|Карабюкспор
|16
|8