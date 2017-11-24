Робиньо намерен оспорить тюремный срок

Представители бывшего нападающего "Реала"​ Робиньо будут оспаривать решение суда, который приговорил бразильца к 9 годам тюремного заключения.

Напомним, что футболиста обвинили в участии в групповом изнасиловании.

"Что касается информации об инциденте, произошедшем несколько лет назад, мы уже заявили, что Робиньо отрицает все обвинения. Он вообще не участвовал в том эпизоде. Все юридические меры по обжалованию решения уже приняты", - говорится в заявлении на странице Робиньо в Инстаграме. | http://soccernews.ru