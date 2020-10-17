Робиньо покинул "Сантос" через неделю после возвращения

"Сантос" на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта по взаимному согласию с форвардом Робиньо.

Пресс-служба "рыб" указала, что такое решение принято, чтобы 36-летний футболист мог сосредоточиться на судебном процессе в Италии, где он обвиняется в участии в групповом изнасиловании.

Впрочем, скорее всего, спешное расставание с нападающим связано с отказом спонсоров сотрудничать с "Сантосом" на фоне скандального подписания.

Робиньо вернулся в клуб из Сан-Паулу неделю назад, заключив контракт до февраля с зарплатой 230 евро в месяц.

Не пропустите: Сколари во второй раз за карьеру возглавил "Крузейро". | http://soccernews.ru