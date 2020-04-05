Робиньо рассказал о поединке по джиу-джитсу между Ибрагимовичем и Гаттузо



Бывший нападающий "Милана" Робиньо рассказал, как несколько лет назад форвард миланцев Златан Ибрагимович вызвал экс-полузащитника клуба Дженнаро Гаттузо на поединок по джиу-джитсу.

"Ибрагимович является высокомерным человеком, но в хорошем смысле. Просто он уверен в своем таланте. Он больше, чем просто нападающий. Как-то раз он вызвал Гаттузо на поединок джиу-джитсу. Победил, конечно, Златан. Он всегда побеждает", - приводит слова Робиньо BBC.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" 10 матчей и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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