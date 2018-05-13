Робиньо составил сборную из лучших игроков, с которыми он играл

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Робиньо составил сборную из лучших игроков, с которыми он игралВингер турецкого "СивасспораРобиньо составил сборную из лучших игроков, с которыми он играл в своей карьере.

Так, в команду 34-летнего бразильца вошли: Дида (завершил карьеру), Кафу (завершил карьеру), Серхио Рамос ("Реал"), Тьяго Силва (ПСЖ), Марсело ("Реал"), Зинедин Зидан (завершил карьеру), Роналдиньо (завершил карьеру), Кака (завершил карьеру), Неймар (ПСЖ), Робиньо ("Сивасспор") и Роналдо (завершил карьеру).

Напомним, Робиньо высказался о возможном переходе Неймара в "Реал". | soccernews.ru

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