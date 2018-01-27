Робиньо уверен, что Неймар заиграл бы в "Реале"

Экс-игрок "Реала" Робиньо поделился мнением о возможном трансфере Неймара в мадридский клуб.

"Неймар является очень важным футболистом для сборной Бразилии. Думаю, он мог бы заиграть в "Реале", но этот трансфер довольно сложно осуществить, поскольку у него есть пятилетнее соглашение с ПСЖ. Тем не менее это возможно.

Что касается выступлений "Реала" в этом сезоне, то, думаю, мадридцы просто переживают плохое время. Но "Реал" есть "Реал". Команда обладает ресурсами, чтобы улучшить свою игру. Люди ждут, что клуб будет побеждать целый год. Я являюсь мадридистой, и всегда хочу, чтобы "Реал" выступал хорошо. Что касается Зидана, то, думаю, он должен оставаться главным тренером команды. Он является одним из лучших тренеров в мире.

Да, Лига Чемпионов теперь для "Реала" единственный реальный вариант выиграть трофей по итогам сезона. Мадридцам предстоит две трудные игры с ПСЖ в 1/8 финала, но шанс есть. "Реал" может выиграть турнир в третий раз подряд. Это сложно, но осуществимо" - приводит слова Робиньо AS.

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