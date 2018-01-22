Робиньо возвращается в Европу

В ближайшее время бразильский форвард Робиньо станет игроком турецкого "Сивасспора", информирует официальный сайт клуба.

Уже завтра 33-летний футболист прибудет в Сивас, чтобы подписать контракт с "храбрыми". Ранее стороны достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.

Ранее Робиньо выступал за "Сантос", "Реал", "Манчестер Сити", "Милан", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Атлетико Минейро".

Не пропустите: Мбаппе едва не получил серьезную травму в столкновении с голкипером "Лиона". | soccernews.ru