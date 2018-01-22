Робиньо возвращается в Европу
В ближайшее время бразильский форвард Робиньо станет игроком турецкого "Сивасспора", информирует официальный сайт клуба.
Уже завтра 33-летний футболист прибудет в Сивас, чтобы подписать контракт с "храбрыми". Ранее стороны достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.
Ранее Робиньо выступал за "Сантос", "Реал", "Манчестер Сити", "Милан", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Атлетико Минейро".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|18
|39
|2
|Галатасарай
|18
|38
|3
|Фенербахче
|18
|36
|4
|Бешикташ
|18
|33
|5
|Трабзонспор
|18
|30
|6
|Кайсериспор
|18
|30
|7
|Гёзтепе АС Измир
|18
|30
|8
|Сивасспор
|18
|27
|9
|Бурсаспор
|18
|25
|10
|Малатия Беледийеспор
|18
|23
|11
|Касимпаса
|18
|22
|12
|Акхисар Беледийе ГС
|18
|20
|13
|Аланьяспор
|18
|18
|14
|Османлыспор
|18
|18
|15
|Генчлербирлиги
|18
|17
|16
|Антальяспор
|18
|17
|17
|Коньяспор
|18
|16
|18
|Карабюкспор
|18
|9