Робиньо возвращается в Европу

Теги робиньо сивасспор

Робиньо возвращается в ЕвропуВ ближайшее время бразильский форвард Робиньо станет игроком турецкого "Сивасспора", информирует официальный сайт клуба.

Уже завтра 33-летний футболист прибудет в Сивас, чтобы подписать контракт с "храбрыми". Ранее стороны достигли принципиального соглашения о сотрудничестве.

Ранее Робиньо выступал за "Сантос", "Реал", "Манчестер Сити", "Милан", "Гуанчжоу Эвергранд" и "Атлетико Минейро".

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